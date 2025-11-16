Desmantelan en Ondara una plantación de marihuana con plantas de más de un metro de altura en su interior

VALÈNCIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro personas en una partida de la localidad alicantina de Ondara, dos hombres y dos mujeres, de edades comprendidas entre los 26 y 48 años, tras desmantelar una plantación de marihuana que había en el recinto de su vivienda, con plantas de gran envergadura y altura, según ha informado Jefatura en un comunicado.

La operación policial ha contado con la colaboración de los agentes de la Policía Local de Ondara. Los agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Denia tuvieron conocimiento de la posible existencia de una plantación exterior en una casa unifamiliar ubicada en una partida del término municipal de Ondara, por lo que se inició una investigación.

Las pesquisas les llevaron hasta una finca ubicada en una antigua cuadra de ganado y que actualmente estaba alquilada a una familia, cuyo recinto estaba delimitado por muros perimetrales de gran altura y que contaba con cámaras de seguridad instaladas en la fachada.

Los agentes encargados del caso realizaron vigilancias discretas en el entorno de la vivienda investigada, gracias a las cuales pudieron certificar que en el interior del recinto había plantas de marihuana con una altura y envergadura inusuales, por lo que se decidió solicitar un mandamiento de entrada y registro a los juzgados de Denia.

Tras entrar en la vivienda, los agentes vieron que en la parte exterior de la vivienda había una plantación con 19 plantas de grandes dimensiones, de tal modo que, para evitar ser vistas desde el aire o desde fuera de la casa, habían sido tapadas con toldos, dado que alguna de las plantas superaba la altura de los muros del recinto de la finca.

Asimismo, los efectivos hallaron marihuana dispuesta para su consumo por un peso que alcanzaba los 2.384 gramos y elementos para el cultivo y la manipulación de la sustancia estupefaciente. Tras la práctica de las diligencias policiales, se remitió todo lo actuado a los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Dénia.