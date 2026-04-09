Desmantelan un punto de venta de objetos robados en una vivienda en Alicante, con tres detenidos - PN

ALICANTE 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha llevado a cabo una investigación dirigida a erradicar un punto de venta de receptación de objetos de ilícita procedencia ubicado en un domicilio de la zona norte de la ciudad de Alicante. El operativo ha dado como resultado la detención de tres hombres de 34, 35 y 43 años por delitos de robo con fuerza, estafa y receptación.

Las detenciones se produjeron a raíz de una denuncia interpuesta por la sustracción de una bicicleta valorada en 500 euros. Según la denunciante, fue sustraída de su garaje por un hombre conocido de la zona. Tras contactar con él para reclamar su devolución, este le comunicó que la había empeñado y le ofreció a cambio otra bicicleta, informa el cuerpo policial.

Las pesquisas revelaron que el presunto autor del robo se trataba de un hombre que, junto con una tercera persona, operaba desde su domicilio un importante punto de venta y receptación de objetos procedentes de diversos hechos delictivos. Posteriormente se llevó a cabo la detención de los dos investigados y se solicitó a la autoridad judicial la entrada y registro de la vivienda de ambos arrestados.

En este domicilio se intervinieron multitud de objetos como bicicletas, relojes de pulsera, piezas de joyería o balizas, además de diverso material electrónico como terminales telefónicos, tablets, patinetes eléctricos, cámaras de fotos y pantallas de televisión, procedentes todos de distintos hechos delictivos, y gran cantidad de herramientas, algunas de ellas utilizadas para el borrado de los números de serie de los objetos receptados.

Los efectos sustraídos que eran recepcionados en el domicilio procedían de distintos ilícitos penales, entre ellos robos con violencia, robos en viviendas y robos en interior de vehículos, cometidos por terceras personas. Tras la comisión de los robos, los ladrones se desplazaban hasta esta vivienda, donde hacían entrega de los objetos a cambio de una compensación económica. Dos de las habitaciones del inmueble estaban específicamente habilitadas para la recepción, manipulación y exposición de los efectos sustraídos.

Tras las dos primeras detenciones se procedió al arresto de un tercer hombre por presuntamente haber adquirido de los dos primeros implicados la bicicleta sustraída del robo con fuerza cometido en el garaje de la víctima que previamente había denunciado los hechos.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Alicante. Policía continúa realizando gestiones para verificar la procedencia de los objetos robados, tras haber devuelto ya algunos a sus legítimos propietarios.

El operativo policial llevado a cabo desde la comisaría de distrito norte ha permitido desmantelar un importante punto de venta y receptación de efectos robados en la ciudad de Alicante.