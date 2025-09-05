Detectado un nido de tortuga marina en Peñíscola (Castellón)

CASTELLÓ 5 Sep. (EUROPA PRESS) - -

Un nuevo nido de tortuga marina (Caretta caretta) ha sido localizado en la costa de Peñíscola (Castellón) tras dos alertas recibidas a través del servicio de emergencias 112, según ha informado la ONG Conservacionista XALOC MAR en un comunicado.

Estas llamadas movilizaron de inmediato al equipo de Varamientos de la Comunitat Valenciana y el equipo de investigación dirigido por Jesús Tomás de la Universitat de València e Instituto Cavanilles, el investigador Eduardo Belda de la Universitat Politècnica de València, Campus de Gandia y Fundación Azul Marino se trasladaron a la zona.

El hallazgo se saldó con 93 huevos con un éxito de eclosión superior al 90 por ciento, aunque en el interior del nido se localizaron 15 neonatos vivos, que pudieron ser liberados, y cuatro ejemplares muertos. El investigador Jesús Tomás, responsable de la detección del nido, ha destacado la dificultad de localizar debido a la alta compactación de la arena. Además, es uno de los motivos que demuestran la importancia de la previa detección temprana de los nidos para evitar la compactación y disminuir la mortandad de los neonatos.

La activación del protocolo de emergencia fue posible gracias a las dos alertas ciudadanas al 112, lo que pone de relieve la importancia de la colaboración vecinal. La participación de los habitantes de Peñíscola ha resultado "decisiva" para que los equipos especializados pudieran acudir rápidamente y garantizar el éxito de la operación.

Este nuevo episodio confirma la relevancia del litoral valenciano como área emergente de anidación de la tortuga marina en el Mediterráneo, y subraya la necesidad de mantener una vigilancia activa y la implicación de la ciudadanía para proteger esta especie en peligro con campañas como www.alertatortuga.org de la ONG Xaloc Mar.

La Universitat de Valencia está apoyada por el proyecto Varacomcal de la Fundación Biodiversitat.