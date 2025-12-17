Detectan diferencias de hasta 29 euros en videojuegos y de 18 en juguetes, según los puntos de venta

Archivo - Una niña juega en la calle con sus regalo de Reyes. ARCHIVO. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu) ha detectado diferencias de hasta 29 euros en videojuegos y de 18 en juguetes dependiendo de los puntos de venta.

La entidad ha realizado una toma de precios de más de 60 juguetes y una decena de videojuegos y complementos para consolas en diferentes establecimientos y ha encontrado divergencias "significativas" entre ellas, que pueden ayudar a las familias a ahorrar en la compra de productos durante estos días.

Por lo que respecta a los juguetes, la mayor diferencia encontrada este año ha sido de 18 euros, en unas bicicletas infantiles y un coche radio control. Los juegos de construcción y muñecas y muñecos de acción son otros de los juguetes que también cuentan con diferencias de precio de más de 10 euros y en todos los juguetes vistos se han constatado precios diferentes, aunque sea de céntimos.

En los videojuegos, un comprador puede llegar a ahorrar hasta 29 euros por el mismo dependiendo de dónde lo compre y, en general, más de 10 euros por videojuego, de acuerdo a las tarifas tomadas en catálogos, tiendas y páginas web del 9 al 12 de diciembre de 2025.

Así, por ejemplo, el precio de una bicicleta Frozen 16" puede oscilar entre los 166,9 y los 184,99 --es decir una diferencia de 18,09 euros--, mientras que, en el apartado de videojuegos, PS5 Sonic Racing Crossworlds se mueve en una horquilla de 43,99 a 72,99 euros, 29 de diferencia.

Avacu explica que no existe un establecimiento en el que todos los juguetes estén más baratos ni un establecimiento en el que todos tengan el precio más caro, por eso hay que comparar en diferentes tiendas y valorar otros aspectos o servicios que ofrezcan.

En este sentido, la asociación anima a tener en cuenta a la hora de adquirir juguetes para estas fiestas la elaboración de un programa las compras para evitar las aglomeraciones y las prisas de última hora o que el artículo buscado se agote; comparar precios en distintas tiendas; informarse sobre cambios y devoluciones y de los plazos establecidos para ello; buscar juguetes que se adapten a la edad y el momento evolutivo del menor; revisar el etiquetado y no compres juguetes que contengan piezas pequeñas desmontables para niños menores de 3 años.

A la hora de comprar por internet, se recomienda acudir a tiendas online que nos ofrezcan confianza y fiabilidad y en las que aparezcan datos identificativos del comercio, formas de contacto y condiciones de compra, prestando atención a los posibles gastos de envío (que pueden acabar incrementando el precio considerablemente), modo y plazo de entrega y medios de pago disponibles, así como a las posibilidades y plazos de cambios y devoluciones, recordando que, en este tipo de compras, se dispone de 14 días para ejercer el derecho de desistimiento y devolver el producto, con la excepción de algunos artículos por razones de higiene o por estar personalizados, entre otros motivos.