Detenida una auxiliar de farmacia y su pareja por conseguir de forma fraudulenta un fármaco oncológico

Detenida auxiliar de farmacia y su pareja por obtener de forma fraudulenta un fármaco oncológico - POLICÍA NACIONAL

CASTELLÓ 8 Ene. (EUROPA PRESS) - -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Castelló, en el marco de la operación HOPE, a una auxiliar de farmacia de 30 años y a su pareja sentimental de 31 años, sin antecedentes, por supuestamente obtener de forma fraudulenta medicación vital destinada a un paciente oncológico.

Los detenidos están acusados de los delitos de usurpación de estado civil, falsedad documental, estafa y descubrimiento y revelación de secretos, según ha informado este cuerpo de seguridad en un comunicado.

Las investigaciones se iniciaron a raíz de la detección de irregularidades en el registro y dispensación de determinados medicamentos de uso restringido, detectadas por un paciente y denunciadas ante las autoridades.

Por este motivo, los agentes iniciaron las gestiones oportunas que permitieron constatar que se había tramitado la retirada de un fármaco de especial seguimiento, pautado a un paciente en tratamiento oncológico, pero que nunca llegó a ser entregado al verdadero destinatario.

Las pesquisas permitieron a los agentes determinar que una trabajadora de una farmacia habría accedido a los datos personales y clínicos de clientes y habría utilizado su posición profesional para, por una parte, obtener los datos personales de pacientes y, por otra, alterar los registros en los sistemas de información del Colegio Oficial de Farmacéuticos y de la Conselleria de Sanidad.

Dichas modificaciones no afectaban a las prescripciones médicas originales, pero generaban la apariencia de que determinadas dispensaciones se habían realizado correctamente, facilitando la obtención fraudulenta del medicamento.

Con los datos obtenidos por la auxiliar de farmacia, su pareja se hizo pasar por el paciente oncológico y acudió a una segunda farmacia, donde adquirió de forma ilegal el fármaco, utilizando los datos personales y clínicos de la víctima.

El medicamento sustraído, aunque tiene otras aplicaciones terapéuticas, es vital para el mantenimiento del tratamiento de pacientes oncológicos, y su disponibilidad inmediata resulta esencial para garantizar la continuidad y eficacia de la terapia médica.

RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS

Los agentes de la Policía Nacional han logrado reconstruir la secuencia de los hechos y recopilar evidencias documentales que confirman la manipulación de los sistemas informáticos y la utilización indebida de datos personales protegidos.

Tras la fase de recopilación de datos y las tomas de declaraciones, los agentes encargados de la investigación establecieron un dispositivo tendente a la localización de los autores del hecho, que culminó con la detención de ambos.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación con el fin de averiguar el destino final de los medicamentos obtenidos, sin descartarse que hayan sido enviados al extranjero, ni su posible utilización con fines relacionados con el dopaje o la comercialización ilícita. La operación HOPE continúa abierta y no se descartan nuevas diligencias o posibles implicaciones de terceros en la cadena de distribución y obtención de los fármacos.