Detenida en Elx una empleada de limpieza por sustraer efectos en la universidad en la que trabajaba

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ALICANTE 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad alicantina de Elx a una mujer, empleada de limpieza, por presuntamente sustraer efectos en la universidad en la que trabajaba. También ha sido arrestada su pareja, según ha informado Jefatura en un comunicado.

La mujer detenida trabajaba para una empresa de limpieza en una universidad y aprovechaba su puesto de trabajo para supuestamente acceder a todas las instalaciones y sustraer los efectos para después, junto con su pareja, el varón detenido, darle salida en establecimientos de compra venta de artículos de segunda mano.

La investigación policial partió de la denuncia de un trabajador de la universidad, en la que daba cuenta de la sustracción de un ordenador portátil propiedad de la universidad y que se encontraba guardado en uno de los departamentos.

En base a los hechos denunciados, los agentes iniciaron una serie de gestiones con el fin de identificar, localizar y detener a los presuntos autores.

Tras las gestiones realizadas, los agentes comprobaron que en el departamento donde había desaparecido el ordenador denunciado no había accedido nadie a excepción del personal de limpieza con las llaves que disponían de acceso a las distintas instalaciones.

Puestos en contacto con responsables de la empresa de limpieza, manifestaron a los agentes que desde que una de las empleadas se encontraba allí trabajando habían sucedido desapariciones de distintos efectos propiedad de la empresa.

Realizadas gestiones con los establecimientos de compra venta de artículos de segunda mano, los investigadores localizaron numerosas ventas de efectos a nombre de la presunta autora, empleada de la empresa de limpieza.

Además, se localizaron otras ventas realizadas por parte de un varón que resultó ser la pareja sentimental de la mujer, el cual estaba ayudándole a dar salida a los efectos sustraídos.

Comprobadas todas las ventas, se pudo determinar que los artículos vendidos ascendían a un total de 128, tratándose la mayoría de ellos artículos electrónicos como ordenadores, teléfonos móviles y cámaras de fotos, valorados en su conjunto en más de 3.000 euros. Con todo lo recabado, se detuvo a estas dos personas por su presunta participación en un delito de hurto continuado.

Muchos de los artículos sustraídos por los detenidos eran propiedad de la empresa de limpieza y de la universidad, y una vez recuperados, pudieron ser devueltos a sus propietarios. Tras la práctica de las diligencias policiales, todo lo actuado ha sido puesto en conocimiento del Juzgado de Instrucción de Guardia de Elx.