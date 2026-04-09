Detenida la madre de un alumno acusada de agredir a una maestra en Elda (Alicante)

Archivo - Coche de la Policía Nacional - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a la madre de un alumno acusada de un delito de atentado a funcionario público por presuntamente haber agredido a una maestra de una escuela de Educación Infantil de Elda (Alicante), según fuentes policiales consultadas por Europa Press.

El cuerpo de seguridad abrió una investigación recientemente a raíz de la denuncia que presentó la docente por estos supuestos hechos. El arresto de la presunta autora se llevó a cabo este miércoles por la tarde.

Desde la Conselleria de Educación confirmaron la activación del protocolo de agresiones en este centro, el Nuevo Almafrà de Elda, tras la denuncia de la docente. Este plan de actuación tiene dos partes, el registro y la comunicación de accidente laboral que lleva incluida la solicitud de asistencia jurídica al profesor.

Por su parte, el Ayuntamiento de Elda, a través de la Concejalía de Educación, se sumó a las direcciones de los colegios de Infantil, Primaria, Educación Especial y Escuelas Infantiles de la educación pública de la población en su condena a hechos que "atentan contra la convivencia y la seguridad en los centros educativos".