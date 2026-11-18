Detenida una pareja por tráfico de drogas tras intervenir la Policía en una discusión en su domicilio en Alicante - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a una pareja --hombre y mujer de 26 y 32 años de edad-- por su presunta participación en los delitos de violencia de género y violencia doméstica, respectivamente, y de tráfico de drogas. La intervención policial tuvo su inicio tras un aviso a la sala CIMACC 091 en la que se alertaba de una fuerte discusión en el interior de un domicilio.

A la llegada de los agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana a la vivienda se entrevistaron con los moradores de la misma, tratándose de una pareja que, en declaraciones por separado, manifestaron haber tenido una discusión y haberse agredido mutuamente. Por ello, ambos fueron detenidos como presuntos autores de los delitos de violencia de género y violencia doméstica, respectivamente, ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Durante el transcurso de la intervención policial motivada por la presunta agresión física recíproca entre la pareja, los agentes han observado en el interior del domicilio diversas cantidades de sustancias estupefacientes que superaban las cantidades consideradas como aptas para el autoconsumo de los moradores de la vivienda.

Al ser preguntados por las mismas, la mujer manifestó de forma espontánea que había más droga en la casa y mostró una caja que contenía diversa cantidad de estupefacientes así como útiles para su manipulación y distribución.

Debido a las manifestaciones de la mujer que hacían suponer que los moradores de la vivienda se estarían dedicando al tráfico de drogas, se puso en conocimiento de los hechos al grupo de Policía Judicial para la continuación de la diligencia de entrada y registro con el fin de proceder a la incautación de las sustancias estupefacientes y de todo lo relacionado con la presunta actividad ilícita desarrollada.

DROGA INTERVENIDA

Una vez solicitada y autorizada la entrada y registro de la vivienda por parte de la Autoridad Judicial, se llevó a cabo la intervención de más de 850 pastillas de éxtasis, unos 21 gramos de cocaína, 26 gramos de cocaína rosa TUSI, 60 cartones de LSD, 12 cartuchos de 9mm, 7890 euros en billetes fraccionados y 135 libras esterlinas.

Tras la intervención policial, la pareja fue también detenida por su presunta participación en los delitos de tráfico de drogas. Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Alicante, que ha decretado el ingreso en prisión para ambos.