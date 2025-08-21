Detenidas dos mujeres por entrar en el domicilio de un octogenario y robarle 200 euros en València

Detenidas dos mujeres por entrar en el domicilio de un octogenario y robarle 200 euros - CNP

VALÈNCIA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a dos mujeres de 25 y 54 años como presuntas autoras de un delito de allanamiento de morada, tras entrar en el domicilio de una persona de avanzada edad sin su consentimiento y mediante engaños, sustraerle casi 200 euros en efectivo, según ha informado la Jefatura en un comunicado.

Los hechos ocurrieron el martes sobre las 15.50 horas cuando los agentes fueron comisionados para que se dirigieran a un domicilio ubicado en el distrito de Trànsits, donde al parecer un vecino de la zona habría observado a dos mujeres acompañando a un hombre de avanzada edad en actitud sospechosa mientras accedían al portal de edificio donde residía el octogenario y observaron cómo una de ellas llevaba en su mano el DNI del hombre.

Los vecinos manifestaron a los agentes que estaban preocupados por un vecino de avanzada edad y con dificultades para moverse al cual habían visto entrar en el edificio en compañía de dos mujeres desconocidas.

Los agentes accedieron al edificio y cuando se dirigían a la vivienda del octogenario se cruzaron por las escaleras con dos mujeres que bajaban apresuradamente y que correspondían con la descripción dada por los vecinos, por lo que procedieron a interceptarlas para identificarlas. *

Los policías se percataron de que una de ellas llevaba en la mano unas llaves, que comprobaron que habían sido sustraídas al anciano.

Además, tras un cacheo superficial les encontraron casi 200 euros entre billetes y monedas. Mientras unos agentes identificaban a las sospechosas otros comprobaron el estado del hombre, que estaba en su domicilio con gran nerviosismo y ansiedad.

ABORDADO A LA SALIDA DE UN SUPERMERCADO

Los agentes averiguaron que el anciano había sido abordado a la salida de un supermercado por dos mujeres que decían conocerlo y que se ofrecieron a ayudarlo a llevar la compra a su casa ya que se dirigían hacia allí.

Ante la insistencia, la víctima habría accedido a que le acompañasen, sin embargo por el camino le preguntaron a una viandante dónde quedaba la dirección que constaba en el DNI del hombre, la cual no les hizo caso al parecerle la situación sospechosa.

Al parecer, una vez que llegaron al rellano de la vivienda y aprovechando el momento que el hombre abría la puerta, habrían accedido al domicilio sin su consentimiento, comenzando a registrar las habitaciones y haciendo caso omiso a las indicaciones del anciano que les pidió en reiteradas ocasiones que abandonaran su domicilio y únicamente tras amenazarlas con que estaba llamando a la policía salieron huyendo.

Las arrestadas, con numerosos antecedentes policiales, han pasado a disposición judicial como presuntas autoras de un delito de allanamiento y se ha devuelto el dinero sustraído a su legítimo propietario.