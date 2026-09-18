Detenidas tres carteristas por robar móviles, documentación y tarjetas a turistas en el centro de València

Archivo - Imagen de archivo de vehículo policial - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALÈNCIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a tres mujeres de 41, 44 y 47 años como presuntas autoras de un delito de hurto. Las arrestadas, al parecer, son carteristas que forman parte de una organización criminal itinerante de origen rumano y que actúa principalmente en la zona centro de la ciudad y sus víctimas son en su mayoría turistas.

Las detenciones se han producido a principios de septiembre, en el marco de las labores de prevención de hurtos desarrolladas por la Comisaría de Policía Nacional de distrito Centro. Las sospechosas fueron identificadas el día anterior por los agentes e impidieron que pudiesen actuar en la zona. No obstante, al día siguiente fueron detectadas de nuevo y su actitud "huidiza" alertó a los policías, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Las ahora detenidas, ante la presencia policial, intentaron darse a la fuga, aunque fueron interceptadas por los agentes. Tras registrar a las sospechosas, los policías les intervinieron dinero que previamente habían sustraído y que llevaban oculto en la ropa interior e incluso en sus partes íntimas.

En total, los agentes han intervenido a las arrestadas 738 euros y 200 francos suizos, así como tres teléfonos móviles, documentación y tarjetas bancarias a nombre de un ciudadano suizo. También diversos accesorios, como sombreros y gafas de sol empleados para pasar inadvertidas entre los turistas.

Los agentes, tras varias gestiones con el Consulado, han contactado con la víctima suiza para hacerle entrega del dinero y los efectos que le habían sustraído. Al margen de ello, la Policía Nacional continúa con las investigaciones para el esclarecimiento de otros hurtos que hubieran cometido.