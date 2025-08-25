Detenidas tres personas por la sustracción de ciclomotores en las comarcas valencianas de la Costera y la Vall d'Albaida

VALÈNCIA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han sido detenidas por la sustracción de cuatro ciclomotores en las comarcas valencianas de la Costera y la Vall d'Albaida, según ha informado en un comunicado la Guardia Civil, que ha precisado que el arresto se ha producido en la localidad albaceteña de Caudete.

En concreto, se ha detenido a tres hombres de 26, 34 y 35 años y de nacionalidad española por cuatro delitos de hurto de vehículos a motor.

Las sustracciones se produjeron principalmente en las poblaciones valencianas de Moixent y Canals con una furgoneta. Una vez sustraídos los ciclomotores, los detenidos los desguazaban y vendían sus piezas. La Benemérita ha precisado que uno de estos vehículos se ha recuperado en perfecto estado.

El Instituto Armado ha comentado que los arrestados se desplazaban desde Caudete, donde residían, con una furgoneta a las diferentes localidades en las que llevaban a cabo las sustracciones de los ciclomotores. Una vez en el interior de esas poblaciones, recorrían sus calles hasta localizar un ciclomotor que les resultara de interés.

Tras seleccionar su objetivo, cargaban el vehículo en la furgoneta y abandonaban rápidamente el lugar. En la mayoría de ocasiones actuaban aprovechando el abrigo de la noche para evitar ser detectados, ha agregado la Guardia Civil.

La investigación que ha llevado a estas detenciones comenzó tras haberse interpuesto denuncias por la sustracción de diferentes ciclomotores en las localidades de Moixent y Canals. A partir de ahí se logró identificar en primer lugar el vehículo que se utilizaba para la comisión de los robos.

Posteriormente, se pudo identificar a los autores. Los agentes de la Benemérita se desplazaron hasta Caudete con el fin de llevar a cabo su detención y recuperar los vehículos sustraídos.

La investigación ha sido realizada por agentes del equipo de Investigación de Xàtiva y Canals, en colaboración con el Equipo ROCA de Caudete.

Tras los arrestos, se recuperaron dos ciclomotores desguazados y listos para su venta por piezas; partes identificativas de otro vehículo y uno más en perfecto estado. Este último había sido denunciado como sustraído en la localidad valenciana de Ontinyent, en la comarca de la Vall d'Albaida.

Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la población valenciana de Xàtiva, capital de la Costera.