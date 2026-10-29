Detenidas tres personas en València por un delito de favorecimiento a la inmigración irregular

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VALÈNCIA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad de València a tres personas por un delito de favorecimiento a la inmigración irregular, según ha informado Jefatura en un comunicado.

La víctima, residente en Pakistán, llegó a pagar una contraprestación económica de 6.000 euros por un presunto contrato de trabajo que le iba a permitir residir en España. La investigación policial se inició tras la denuncia en comisaría por parte del padre de la víctima al no poder llevarse a cabo dicha promesa.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por una víctima que daba cuenta de que tres personas habrían prometido facilitar un supuesto contrato de trabajo en España para su hijo, residente en Pakistán, a cambio de una contraprestación de 6.000 euros. La víctima no pudo trasladar su residencia a nuestro país al no disponer de visado ni documento válido relacionado con el presunto empleador que le iba a contratar en España, motivo por el que su progenitor acudió a dependencias policiales a interponer denuncia.

Según los avances de la investigación, podrían haber estado implicadas tres personas, teniendo cada una de ellas un rol en la comisión del delito. Uno de ellos se habría encargado de facilitar el contrato de trabajo y presentar la documentación pertinente en Subdelegación de Gobierno. Otro de ellos habría sido el intermediario entre el denunciante y el empleador y además, habría recibido 3.000 de los 6.000 euros. Y el tercero habría sido el titular de la cuenta bancaria en la que recalaron los 3.000 euros restantes.

Tras llevar a cabo varias gestiones con diferentes entidades y organismos se pudo determinar la presunta participación de estas tres personas en la comisión de un delito de favorecimiento de inmigración irregular, concretamente por los hechos denunciados e investigados, motivo por el que los agentes procedieron a su detención y a su posterior puesta a disposición de la autoridad judicial.