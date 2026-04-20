Detenido por agredir a una mujer a la que obligaba a vender estupefacientes

Material intervenido en la operación - JEFATURA

VALÈNCIA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a un hombre acusado de agredir a una mujer a la que obligaba a vender estupefacientes en la zona centro de la ciudad, según ha informado Jefatura en un comunicado.

Los agentes abrieron una investigación tras una agresión física cometida hacia una mujer con trastorno por consumo de sustancias, han indicado las mismas fuentes.

La víctima manifestaba haber sido agredida por un varón que le estaba obligando a llevar estupefacientes y realizar las ventas de estas sustancias.

Ante su negativa a seguir realizando estos actos, el agresor supuestamente le propinó un puñetazo, la arrojó por las escaleras y le fracturó la nariz.

Asimismo, los agentes averiguaron que el sospechoso estaba extorsionando a otras personas en situación similar. Por este motivo, lo detuvieron y al día siguiente realizaron la entrada y registro del inmueble que había estado ocupando los últimos meses, donde intervinieron más de siete gramos de cocaína repartidos en más de 30 papelinas y casi 1.000 euros en efectivo.

El detenido ha pasado a disposición judicial como presunto autor de los delitos de extorsión, lesiones y contra la salud pública.