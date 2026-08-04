Detenido en Alicante por estafar 2.500 euros a una trabajadora haciéndose pasar por comercial de una eléctrica

Imagen de archivo de un investigador de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL.

ALICANTE, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a un hombre de 52 años que presuntamente se hizo pasar por un falso comercial de una compañía eléctrica y estafó a la víctima --una empleada de hostelería-- cerca de 2.500 euros en concepto de unas facturas supuestamente impagadas.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por una trabajadora del sector de la hostelería que fue víctima de un engaño relacionado con el supuesto impago de facturas eléctricas, explica la Jefatura Superior en un comunicado.

Los hechos se produjeron cuando la víctima se encontraba trabajando en su establecimiento, que en esos momentos se encontraba lleno de clientes, y recibió una llamada telefónica de un individuo que se identificó como trabajador de su compañía suministradora de electricidad.

Durante la conversación, le comunicó la existencia de varias facturas supuestamente impagadas y le advirtió de que, en caso de no efectuar el abono de manera inmediata mediante transferencia bancaria, se procedería al corte del suministro eléctrico.

Ante la "urgencia" de la situación y con el fin de evitar perjuicios para su negocio, la perjudicada accedió a su banca online y realizó varias transferencias por un importe total de 2.480 euros.

Las gestiones permitieron determinar que el día anterior a la llamada un varón se había personado en el establecimiento haciéndose pasar por comercial de una empresa eléctrica. Con la excusa de ofrecer una mejora en las condiciones del suministro, solicitó información sobre la comercializadora de la víctima y llegó a fotografiar la última factura de la luz.

Posteriormente, se comprobó que la persona que había acudido al local y el individuo que realizó la llamada fraudulenta era la misma. El objetivo de la visita previa era obtener información real sobre la facturación eléctrica de la perjudicada para dotar de credibilidad al engaño.

De hecho, durante la llamada utilizada para consumar la estafa, el autor llegó a reclamar una deuda cuyo importe coincidía exactamente con el reflejado en la factura que había fotografiado el día anterior. Una vez identificada la persona implicada en los hechos, se estableció un operativo policial que culminó con la detención de un varón por su presunta participación en un delito de estafa.

Tras la práctica de las diligencias policiales, las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Alicante.

CONSEJOS PARA EVITAR ESTAFAS

La Policía aconseja a los ciudadanos desconfiar de llamadas que exijan pagos urgentes bajo la amenaza de cortar un suministro básico. Las compañías eléctricas no suelen requerir transferencias inmediatas para regularizar supuestas deudas.

Tampoco hay que facilitar datos personales o información de facturas a personas que se personen en domicilios o establecimientos sin haber sido previamente concertada la visita.

Desde el cuerpo de seguridad instan a verificar siempre cualquier incidencia contactando directamente con su compañía a través de los teléfonos oficiales; y evitar realizar pagos mientras se encuentra sometido a presión o situaciones de estrés.

Si se sospecha que puede estar siendo víctima de una estafa, interrumpa la conversación y solicite asesoramiento antes de efectuar cualquier operación económica. En caso de haber realizado un pago fraudulento, contacte de inmediato con su entidad bancaria y denuncie los hechos ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.