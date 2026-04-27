Detenido por apuñalar en una pierna a un conocido en una zona ajardinada de Blasco Ibáñez en València

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VALÈNCIA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de València han detenido a un hombre que presuntamente apuñaló a un conocido en una pierna cuando se encontraban en una zona ajardinada de la avenida Blasco Ibáñez en la madrugada del domingo, según ha avanzado Las Provincias y han confirmado fuentes de la Policía Local.

Una unidad de Soporte Vital Básico atendió a la víctima, un joven de 25 años, que fue trasladado al Hospital Clínico, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Según han detallado fuentes de la Policía Local, sobre las 4.15 horas del domingo los agentes municipales fueron requeridos para dirigirse a la zona ajardinada de Blasco Ibáñez, a la altura de una discoteca, donde al parecer había un hombre que presentaba una herida sangrante.

Al llegar, los policías observaron a un varón alejándose de la zona en dirección contraria mientras que un testigo les señalaba que esa persona estaba con el herido. Un agente se dirigió a la víctima, que tenía una camiseta a modo de torniquete en la pierna, mientras otro se dirigía al que se iba para evitar que abandonara el lugar.

El hombre, que fue inicialmente retenido, les entregó una bolsa con ketamina pero en un cacheo posterior se le intervino una navaja con sangre y dos pulseras y dos anillos que llevaba puestos y que también tienen restos de sangre.

La persona herida explicó a los agentes que eran conocidos y que cuando estaban en un banco, sin motivo alguno, el otro le pinchó con la navaja en la pierna. El testigo, que fue quien llamó a la Policía, declaró unos hechos similares al herido, por lo que finalmente el otro varón fue detenido.