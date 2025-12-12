Detenido en Benidorm (Alicante) un fugitivo de Reino Unido condenado por tráfico de drogas y posesión de armas

Archivo - Comisaría de la Policía Nacional en Alicante - Roberto Plaza - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Benidorm (Alicante) a un fugitivo de 35 años sobre el que pesaba una orden internacional de detención dictada por las autoridades británicas y que había huido de la justicia de Reino Unido tras ser condenado a cadena perpetua por estar implicado en delitos de tráfico de drogas y tenencia de armas.

El país reclamante dictó esa orden, que fue puesta en conocimiento del cuerpo policial a través de Interpol, tras tener sospechas de que el varón podría haber elegido la provincia de Alicante para esconderse de la justicia de su país.

Los investigadores iniciaron las pesquisas de localización del reclamado para conocer su paradero y averiguaron que se encontraba en la ciudad de Benidorm. Tras un dispositivo policial, fue localizado y detenido, según ha detallado la Policía Nacional en un comunicado.

Los hechos fueron cometidos en 2020, en la localidad británica de Newcastle. El detenido formaba parte de una organización delictiva dedicada al tráfico de drogas y un "miembro importante" dentro de dicha agrupación, cuyas funciones trataban de dar órdenes a otros integrantes "con el fin de comprar grandes cantidades de droga, supervisando la transacción y participando activamente en el recuento, almacenamiento y posterior entrega de dinero para la compra".

Según ha explicado la Policía Nacional, el varón "desempeñaba sus funciones bajo la dirección del jefe de la organización y daba instrucciones a los miembros de menor rango". También se le implica en la adquisición de 34 kilos de cocaína que fue distribuida a diversos compradores del noreste del Reino Unido y en la participación de una producción de cánnabis y el almacenamiento de una pistola semiautomática, que fueron intervenidas por la policía en un domicilio de Newcastle.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional (AN), órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.