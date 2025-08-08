Detenido en Benidorm un hombre que huyó de Lituania en 2014 tras ser condenado por provocar lesiones borracho

ALICANTE 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Benidorm (Alicante) a un hombre de 43 años al que le constaban en vigor dos Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE) dictadas por las autoridades de Lituania por delitos de lesiones y orden público.

El fugitivo había huido de la justicia de Lituania tras ser condenado a penas de prisión de dos y cinco años. Los hechos que se le imputan fueron cometidos en el año 2011 y 2014 en dos ciudades del país y, en ambos casos, tras encontrarse en un estado de embriaguez, causó lesiones a una tercera persona en un lugar público.

En Benidorm, este hombre había sido previamente detenido por un delito de resistencia y desobediencia tras "negarse rotundamente" a facilitar su identidad a una patrulla de seguridad ciudadana, según ha informado el cuerpo policial en un comunicado.

De esta manera, su detención se produjo tras darle el alto en la vía pública por encontrarse consumiendo sustancias estupefacientes en compañía de otro varón.

Cuando los agentes le requirieron su documentación para sancionarlo, el hombre se negó "en todo momento", y ante la negativa y al no portar ningún documento acreditativo de su identidad, fue trasladado a dependencias policiales con el fin de "lograr su identificación".

Una vez allí, el individuo continuó negándose a facilitar cualquier dato de identidad que conllevase su identificación, por lo que fue detenido por un delito de resistencia y desobediencia.

Tras dar cuenta a la autoridad judicial sobre los hechos, finalmente se pudo llevar a cabo su identificación y se pudo comprobar que le constaban en vigor dos OEDE emitidas en 2015 y 2016 por parte de las autoridades de Lituania por delitos de lesiones y orden público.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.