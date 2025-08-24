Detenido con casi un kilo y medio de cocaína tras ser interceptado en un control policial rutinario en Benidorm - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y la Policía Local de Benidorm (Alicante) han detenido a un hombre de 51 años acusado de un presunto un delito de tráfico de drogas tras ser interceptado en un control policial rutinario con casi un kilo y medio de cocaína.

El arresto se produjo durante un control realizado por una patrulla de la Brigada de Seguridad Ciudadana, al observar una conducción "anómala" mientras el conductor realizaba una videollamada, según han informado la Policía Nacional y el Ayuntamiento de Benidorm en un comunicado.

Durante un patrullaje de madrugada, los agentes observaron un vehículo cuyo conductor utilizaba el móvil en modo videollamada mientras circulaba. La patrulla de la Policía Nacional le dio el alto pero éste hizo caso omiso y siguió conduciendo hasta que una patrulla de la Policía Local de Benidorm interceptó al vehículo. Una vez detenido el coche, el conductor se mostró "visiblemente nervioso", con sudoración y voz temblorosa.

Tras identificar al conductor, los agentes procedieron a realizar un cacheo superficial de seguridad y el registro del vehículo. En el interior encontraron un recipiente que contenía una sustancia sospechosa. Además, realizaron una prueba química preliminar que arrojó positivo en cocaína, con un peso total de 1.470 gamos.

Posteriormente, solicitaron la colaboración de otra patrulla de la Policía Local de Benidorm, que acudió con dos perros especializados en la detección de drogas. La intervención ha servido para descartar la existencia de más sustancias ocultas en el interior del vehículo.

El detenido también ha sido sancionado por los agentes de Policía Local por circular manipulando el teléfono móvil y por carecer de carnet de conducir.

Al arrestado, que había venido desde Madrid y residía en la localidad de la Vila Joiosa, se le imputa un presunto delito de tráfico de drogas y ha sido trasladado a dependencias policiales y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Benidorm.