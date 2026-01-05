Detenido en Castelló un fugitivo condenado por un delito de agresión sexual a menores, entre otros

Archivo - Policía Nacional de Castellón - POLICÍA NACIONAL - Archivo

CASTELLÓ 5 Ene. (EUROPA PRESS) - -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Castelló a un varón sobre el que recaía una orden judicial de detención e ingreso en prisión para el cumplimiento de una condena de 27 años de pena de cárcel, condena impuesta por reincidencia en delitos graves contra la libertad sexual, así como delitos de maltrato habitual.

Las actuaciones fueron llevadas por agentes integrados en la Brigada Provincial de Policía Judicial, con funciones específicas de localización, seguimiento y detención de personas reclamadas por la autoridad judicial, dentro de las operaciones permanentes de búsqueda y captura de fugitivos que desarrolla la policía Nacional.

Las investigaciones se iniciaron el 22 de diciembre, tras haberse sustraído el hombre a la acción de la justicia. La condena impuesta, de especial severidad y elevada duración, deriva de la comisión de un delito continuado de agresión sexual a menores de 16 años, varios delitos de abuso sexual y un delito de maltrato habitual, hechos todos ellos de extrema gravedad.

Como resultado del operativo, el fugitivo fue localizado y detenido y, tras la práctica de las diligencias policiales pertinentes, fue ingresado directamente en prisión para el cumplimiento integro de la pena.