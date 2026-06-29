Detenido el conductor de uno de los tres coches implicados en el accidente de Benicàssim que dejó cuatro fallecidos

Cuatro fallecidos y seis heridos graves en un accidente frente a la Ermita de la Magdalena - BOMBERSCASTELLÓ

CASTELLÓ, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido al conductor de uno de los tres vehículos implicados en la madrugada del domingo en el accidente de la N-340 en Benicàssim (Castellón), que se saldó con cuatro víctimas mortales y seis personas heridas de distinta consideración, según han confirmado fuentes del instituto armado.

Según ha avanzado el periódico Mediterráneo, el detenido es un joven de 19 años que conducía un BMW en el que murieron dos de las cuatro víctimas. El arrestado pasará este mismo lunes a disposición judicial, según fuentes del instituto armado.

Cuatro personas de las seis personas que resultaron heridas en el accidente siguen hospitalizadas en dos centros sanitarios tras haber recibido el alta hospitalaria las otras dos. Todos ellos presentan pronóstico reservado, según fuentes sanitarias.

En el Hospital General de Castelló permanecen ingresados tres heridos: uno en la UCI y dos en planta. El paciente de Urgencias recibió el alta médica durante el domingo. En el Hospital de la Plana de Vila-real permanece ingresado en planta un solo herido, al recibir el alta médica el segundo lesionado también este domingo.

El siniestro se registró sobre las 2:20 horas en la N-340, a la altura del kilómetro 981 en Benicàssim, en sentido Castellón, frente a la Ermita de la Magdalena. En el accidente se vieron implicados tres vehículos, uno de ellos un taxi, según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Los servicios médicos confirmaron el fallecimiento de cuatro personas en el lugar del siniestro (tres hombres y una mujer), mientras que otras seis, todos hombres, resultaron heridos, según informó el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Tres de ellos presentaban politraumatismos y los otros tres contusiones de diversa consideración. Tras la asistencia inicial, cuatro de los heridos fueron trasladados al Hospital General de Castelló y los otros dos al de la Plana donde quedaron ingresados en planta. Todos ellos con pronóstico reservado.

Hasta el lugar del siniestro se movilizaron dos unidades del SAMU, dos unidades de Soporte Vital Básico (SVB) y una unidad de Soporte Vital Avanzado de Enfermería (SVAE). Asimismo, intervinieron bomberos municipales de Castelló en las tareas de excarcelación de las víctimas. Los efectivos estuvieron trabajando hasta las 7.00 horas, mientras que agentes de la Policía Local de Castelló intervinieron en la regulación del tráfico, según fuentes municipales.