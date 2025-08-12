Detenido el dueño de dos inmuebles con plantaciones indoor de marihuana cerca de la Policía de Xirivella

Los agentes detectaron un "fuerte hedor" a esta sustancia que llegaba a las inmediaciones de las dependencias policiales

VALÈNCIA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre en Xirivella (Valencia) al ser el propietario de dos inmuebles en los que se han descubierto plantaciones indoor de marihuana. Los efectivos se han incautado de 279 plantas de marihuana con cogollos, con un peso de casi 35 kilogramos y varios útiles para su cultivo.

La investigación se inició tras detectar los agentes en las inmediaciones de las dependencias policiales de la localidad un "fuerte hedor" a marihuana que hizo sospechar de la existencia de alguna plantación, según ha informado la Policía en un comunicado.

Tras varias gestiones se localizaron dos posibles inmuebles que podrían estar ocultando en su interior plantaciones indoor de marihuana, por lo que se procedió a la identificación del propietario y a solicitar los servicios de la compañía eléctrica.

Tras llevar a cabo una inspección en ambos puntos se verificó la existencia de defraudación de fluido eléctrico y, acto seguido, se personó el propietario que, ante los indicios existentes, reconoció los hechos y autorizó el acceso a los inmuebles.

En su interior, los agentes han localizado en una de las viviendas una habitación acondicionada para el cultivo indoor de marihuana con 144 plantas. En el otro inmueble se ha localizado otra plantación de interior en un habitáculo con panel aislante para evitar ser detectada y otra habitación adaptada para el cultivo con 135 plantas de marihuana. De esta forma, se han incautado de un total de 279 plantas de marihuana y casi 35 kilogramos en cogollos además de útiles para su cultivo.

El propietario ha quedado detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública y por defraudación de fluido eléctrico.