Detenido el gerente de una empresa y un empleado por contratos de electricidad fraudulentos

Archivo - Alicante.- Sucesos.- Dos detenidos acusados de robar 690 euros de un comercio tras amenazar al empleado con un cuchillo - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALICANTE 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad alicantina de Elda a dos hombres de 22 y 27 años acusados de realizar contrataciones fraudulentas de electricidad a nombre de una persona sin su consentimiento para viviendas ubicadas en distintos puntos de la geografía nacional que no eran de su propiedad.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Policía Nacional por un vecino de Elda, quien denunció que recibía llamadas telefónicas de una empresa de pre cobro y le reclamaba una deuda de unos 700 euros contraída con una comercializadora de electricidad, relativa a cinco contratos de luz para viviendas desconocidas por completo para él y que se encontraban repartidas por toda la geografía nacional.

La víctima manifestaba en su denuncia que, tras las llamadas recibidas, realizó gestiones particulares por su cuenta y averiguó que sus datos estaban inmersos en una lista de impagos, por lo que decidió interponer una denuncia en la Policía Nacional.

Así pues, agentes encargados del caso de la Comisaría de Elda-Petrer, acerca de las contrataciones, averiguaron que todas ellas se habían realizado en febrero del año 2025 por un mismo comercial a través de una empresa ubicada en Alicante, colaboradora a su vez de la suministradora de electricidad, la cual les abonó las comisiones correspondientes figurando como concepto el nombre de la víctima y las viviendas destinatarias del suministro eléctrico.

Por lo que respecta a las viviendas para las que se habían contratado los cinco puntos de suministro, todas ellas, excepto una que se encontraba en Alicante, estaban ubicadas en localidades de otras provincias de la geografía nacional.

Por otra parte, la investigación permitió saber que, además de los datos de identidad del denunciante, se habían utilizado para la formalización de los contratos los datos bancarios de otras personas que, en alguno de los casos, guardaban algún tipo de relación con las viviendas para las que se habían hecho las contrataciones, si bien estas personas desconocían tal extremo también.

CONTRATOS VÍA 'SMS' POR UN CONSORTE

En cuanto al modo en el que se habían formalizado los contratos, fue determinante para establecerse la participación en los hechos de al menos dos personas, el gerente de la empresa, y otro trabajador de la misma, puesto que las autorizaciones habían sido firmadas por 'sms' desde el número de teléfono del empleado, quien debía pulsar el botón "contratar" cuando recibía en su teléfono el mensaje, haciéndose pasar por el titular del contrato.

Este empleado resultó trabajar puntualmente para la empresa como autónomo desde su domicilio y había sido ya detenido por hechos similares en el año 2015.

Todos estos indicios hallados por los investigadores revelaron que la presunta motivación de los investigados era realizar todas las contrataciones posibles a través de campañas comerciales de captación de clientes para la empresa suministradora del servicio con el fin de obtener el mayor número de comisiones posibles.

Finalmente, los investigadores detuvieron a ambos individuos como presuntos responsables de los hechos investigados y remitieron las actuaciones a los juzgados de instrucción de Alicante.