Detenido un hombre acusado de blanqueo tras recibir en su cuenta dinero de una estafa

Archivo - Sucesos.- Detenida la cuidadora de un matrimonio de octogenarios a los que estafó más de 40.000 euros - POLICÍA NACIONAL. - Archivo

ALICANTE 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la provincia de Alicante a un hombre de 31 años por su presunta participación en un delito de blanqueo de capitales. El detenido habría recibido en su cuenta bancaria dinero procedente de una estafa para, posteriormente, transferirlo a una cuenta de Gran Bretaña, presuntamente con el fin de ocultar su origen ilícito, según ha informado Jefatura en un comunicado.

La investigación se inició a raíz de la denuncia de una persona que recibió en su teléfono móvil una notificación de su aplicación bancaria en la que se le informaba de la realización de dos transferencias, por importe de 4.996 euros cada una, a dos cuentas bancarias distintas. El denunciante manifestó no haber autorizado estos movimientos.

Las primeras gestiones policiales se centraron en averiguar la titularidad de las cuentas destinatarias de las transferencias. Las pesquisas permitieron identificar al titular de una de ellas y comprobar que el dinero procedente de la estafa había sido ingresado en dicha cuenta, y de forma inmediata, transferido a otra cuenta bancaria ubicada en Gran Bretaña.

Una vez identificado el presunto implicado, los agentes establecieron un dispositivo policial para su localización, que culminó con su detención por su presunta participación en un delito de blanqueo de capitales.

Tras la práctica de las diligencias policiales, todo lo actuado fue puesto en conocimiento de la autoridad judicial.

MULAS BANCARIAS

Las mulas bancarias son personas que reciben dinero de origen ilícito en sus cuentas bancarias y lo transfieren a otras cuentas a cambio de una comisión u otro tipo de beneficio.

Esta operativa permite ocultar el rastro del dinero y dificulta la identificación de las personas que se encuentran detrás de las actividades delictivas. En ocasiones, quienes prestan sus cuentas pueden desconocer el origen ilícito de los fondos pero su participación puede tener consecuencias legales.