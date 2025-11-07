Detenido un hombre acusado de matar a otro en Xirivella tras asestarle varios disparos por la espalda

VALÈNCIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido al hombre acusado de matar a otro en la localidad valenciana de Xirivella, el pasado mes de septiembre, tras asestarle varios disparos por la espalda, según han confirmado a Europa Press fuentes de Jefatura.

El hombre fue detenido anoche y las actuaciones se encuentran bajo secreto de sumario en el juzgado, han indicado las mismas fuentes.

El incidente tuvo lugar a primeros de septiembre, cuando un hombre asestó varios disparos con arma de fuego a otro por la espalda en Xirivella. La víctima falleció.

Agentes del grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia se hicieron cargo de las investigaciones del suceso que han culminado con el arresto anoche de este hombre.