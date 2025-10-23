Detenido un hombre acusado de robar un coche y un reloj de alta gama en Pilar de la Horadada - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre de 29 años en el municipio alicantino de Pilar de la Horadada acusado de robar en menos de 48 horas un coche y objetos como un reloj de alta gama valorado en varios miles de euros. La actuación ha permitido recuperar parte de los efectos sustraídos y devolverlos a sus legítimos propietarios.

La investigación se inició a mediados del mes de octubre, cuando un vecino denunció la sustracción de su vehículo durante la noche anterior. Horas después, otro ciudadano comunicó un robo con fuerza en el interior de su coche y un hurto en su domicilio, en el que fueron sustraídas herramientas, documentación personal y objetos de valor, con un perjuicio económico aproximado de 30.000 euros.

Ante estos hechos, agentes de la Guardia Civil de Pilar de la Horadada realizaron las correspondientes inspecciones en la vivienda y los vehículos afectados tras lo que obtuvieron diversos indicios útiles para la investigación.

Paralelamente, a través del análisis de pruebas recabadas en las inmediaciones de los lugares donde se cometieron los hechos, los investigadores lograron identificar un vehículo que coincidía con el sustraído el día 13 de octubre, según ha detallado el instituto armado en un comunicado.

A partir de la información recabada y gracias al trabajo de campo de las patrullas en servicio, el turismo fue localizado pocas horas después. Las diligencias practicadas y la comparación de los indicios recopilados en ambos escenarios delictivos permitieron identificar plenamente al presunto autor, una persona sin domicilio fijo que se desplazaba entre viviendas vacías o abandonadas de la zona.

Finalmente, el día 15 de octubre, contando con la estrecha colaboración de la Policía Local de Pilar de la Horadada, el sospechoso fue localizado en una casa de aperos situada en un camino rural, donde fue detenido.

REGISTRO

En el registro de la vivienda, se recuperó el vehículo sustraído y un reloj de alta gama valorado en varios miles de euros, objetos que fueron devueltos a sus legítimos propietarios.

El detenido, un hombre de 29 años, con numerosos antecedentes, y al que se le imputan los delitos de robo con fuerza en vivienda, robo en interior de vehículo y hurto de uso de vehículo, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número tres de Orihuela.

La Guardia Civil ha recordado "la importancia de interponer la denuncia en cuanto se tenga conocimiento de los hechos delictivos, con la mayor rapidez posible tras producirse, ya que la inmediatez en la comunicación facilita la recuperación de los efectos sustraídos y mejora la eficacia de la respuesta policial".