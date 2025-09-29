Detenido un hombre acusado de robar tras forzar cinco trasteros de un edificio en Orihuela (Alicante)

ALICANTE, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Orihuela (Alicante) a un varón de 47 años acusado de un delito de robo con fuerza en las cosas después de que presuntamente haya forzado cinco trasteros de un edificio para sustraer en su interior.

Los propietarios denunciaron los hechos y manifestaron que los bombines de las puertas de estos espacios ubicados en la azotea del bloque habían sido forzados, según ha explicado el cuerpo policial en un comunicado.

En concreto, relataron que el autor debió acceder a la azotea afectada, a través de la de los edificios colindantes, ya que no había ningún síntoma de que la puerta de acceso a la terraza hubiera sido forzada.

Tras la denuncia, la Policía Científica y una dotación policial realizaron la inspección ocular del lugar y en una de las azoteas colindantes hallaron una guitarra que había sido sustraída de uno de los trasteros.

Seguidamente, los agentes analizaron las pruebas encontradas en el punto del suceso y consiguieron identificar a un varón como posible autor del suceso. Así, los agentes de Policía Judicial de la Comisaría continuaron con las gestiones de investigación.

Finalmente, tras las pesquisas realizadas, "que incriminaban a la persona identificada en los hechos denunciados", una dotación policial en labores de seguridad ciudadana localizó al hombre y lo detuvo cuando se encontraba por una plaza de la ciudad. Tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición judicial.