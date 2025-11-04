Detenido un hombre acusado de robar tarjetas en vestuarios de empresas de Alicante para comprar cupones de la ONCE - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido en el municipio de Novelda a un hombre de 37 años acusado de hacerse pasar por empleado de empresas de la provincia de Alicante y entrar a robar en vestuarios pertenencias personales y tarjetas bancarias con las que presuntamente hacía compras fraudulentas de cupones de la ONCE.

El pasado 29 de septiembre, tres trabajadores de una compañía del término municipal de Agost denunciaron la sustracción de sus efectos personales durante su jornada laboral. Entre ellos, había dinero en efectivo, documentación y varias tarjetas bancarias, con las que más tarde se efectuaron cargos fraudulentos, según ha explicado el instituto armado en un comunicado.

En las semanas siguientes, la Guardia Civil de Novelda tuvo conocimiento de otros robos con características similares en empresas de diversas localidades. Ante la reiteración de los hechos, los agentes del Área de Investigación iniciaron la operación Cortuna.

Tras un exhaustivo trabajo de análisis de evidencias, toma de declaraciones a víctimas y testigos e investigación de movimientos bancarios, los guardias civiles identificaron a un sospechoso que accedía a los vestuarios haciéndose pasar por empleado de la empresa o de otra contrata.

Para ello, si era necesario, vestía chalecos reflectantes o ropa de trabajo con el fin de no levantar sospechas. Una vez en el interior, presuntamente sustraía los objetos personales de los trabajadores y utilizaba las tarjetas robadas para adquirir cupones en la ONCE.

Finalmente, el pasado 27 de octubre, los agentes lograron localizar y detener al presunto autor en Novelda. Se le imputan 13 delitos de hurto y once de estafa cometidos en empresas de los municipios de Novelda, Monforte del Cid, Agost, Castalla y Monóvar. También fue intervenido el vehículo que al parecer usaba para cometer los delitos, que quedó a disposición judicial.

El arrestado, con antecedentes por delitos similares, fue puesto a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Novelda, que decretó su libertad con la imposición de medidas cautelares.