Detenido un hombre acusado de robos en viviendas con moradores en Alginet

VALÈNCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia civil ha detenido a un hombre acusado de varios robos en viviendas con moradores en la localidad valenciana de Alginet. El arrestado llegó a agredir a algunos de los dueños que le sorprendieron durante los robos, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Alginet ha venido sufriendo en el mes de septiembre una serie de robos con fuerza en viviendas con moradores. El 'modus operandi' era el escalo. El detenido accedía trepando por la fachada en domicilios que, al parecer, vigilaba, y observaba que eran personas mayores, que dejaban la ventana abierta, y que vivían en una primera planta.

El autor ha sido reconocido por alguna de sus víctimas, ya que una de ellas sufrió violencia al ser sorprendido en el interior de su domicilio. En otros casos ha sido observado a través de las cámaras de vigilancia saliendo de un domicilio o transportando objetos robados de otro domicilio.

La Guardia Civil de Carlet realizó dispositivos operativos en las vías de acceso a las zonas donde se concentraban algunas de las viviendas, a la espera de sorprender al autor, así como esperas en vehículos comerciales hasta que pudo ser detenido.

El autor es un hombre de 51 años y nacionalidad española por cuatro delitos de robo. La autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión. Se continúa la investigación para el esclarecimiento de otros seis delitos presumiblemente perpetrados por mismo autor.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Carlet. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Carlet.