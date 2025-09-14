Detenido un hombre en el aeropuerto Alicante-Elche con orden europea de detención por tráfico de drogas

Detenido un hombre en aeropuerto Alicante-Elche con orden europea de detención por tráfico de drogas - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el aeropuerto de Alicante-Elche a un hombre de 51 años que tenía en vigor una Orden Europea de Detención (OEDE) emitida por las autoridades de Italia por un delito de tráfico de drogas.

El arrestado fue detenido cuando se disponía a coger un vuelo con destino a Marruecos por agentes encargados de la inspección y control de salidas de pasajeros del aeropuerto Alicante-Elche, según ha indicado la Jefatura Superior de Policía en un comunicado.

Después de realizar las comprobaciones en las bases de datos policiales, los policías averiguaron que tenía en vigor una OEDE que estaba en vigor desde abril de 2024 y que fue emitida por las autoridades de Italia por un delito de tráfico de drogas. Los hechos por los que era buscado fueron cometidos en el municipio italiano de Legnago, en el año 2006.

El fugitivo se dedicaba a la venta de sustancias estupefacientes como cocaína y hachís, hechos por los que se enfrenta a una pena máxima de ocho años de prisión.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional en Madrid, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.