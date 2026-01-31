Detenido un hombre que entró a robar en una vivienda mientras su morador dormía

Archivo - Córdoba.- Sucesos.- La Policía Nacional identifica a más de 800 autores de ciberdelitos en 2025 - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALÈNCIA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a un hombre de 24 años por presuntamente robar junto a otros dos varones, que entraron al interior de un domicilio, mientras su morador dormía, a fin de sustraer diversos objetos.

Los policías pudieron saber que el morador del piso se despertó al escuchar un ruido, momento en el que observó a uno de los sospechosos registrando el interior de la mesita de noche, según ha informado el cuerpo en un comunicado.

Al verse descubierto, este huyó descendiendo por una tubería situada en la fachada del edificio. Poco después, la víctima escuchó un ruido procedente del baño, observando a otro hombre en su interior, tratando de retenerlo. En ese momento, un tercer varón, cuya presencia no había sido advertida por la víctima, le colocó un cuchillo en el cuello, amenazándole con clavárselo si no dejaba marchar a su amigo.

Tras esto, se produjo un forcejeo y los dos hombres huyeron también por la tubería de la fachada. Como consecuencia de estos hechos, el morador sufrió una pequeña herida sangrante en un antebrazo, provocada por la punta del cuchillo con el que le amenazaron.

El grupo de Atracos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia se hizo cargo de las investigaciones. Las pesquisas de los agentes han permitido detener a uno de los sospechosos como presunto autor de los delitos de robo con fuerza en casa habitada y lesiones.

El arrestado ha pasado a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión. Se continúan las investigaciones tendentes al total esclarecimiento de los hechos.