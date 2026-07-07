Detenido un hombre tras irrumpir en la Catedral y la Basílica de València para intentar llevarse una cruz

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VALÈNCIA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional han detenido este martes a un hombre que ha irrumpido en la Catedral de València y que ha tirado al suelo varios candelabros para intentar llevarse una cruz, una escena que ha repetido momentos después en la Basílica de la Virgen de los Desamparados, a escasos metros.

El arresto se ha producido por parte de agentes de la Unidad Adscrita sobre las 10.30 horas y al hombre, que supuestamente tiene las facultades mentales alteradas, se le imputa un delito contra los sentimientos religiosos y otro por daños contra el patrimonio histórico, según han informado fuentes policiales.

Los hechos han ocurrido sobre las 09.30 horas, cuando un hombre ha entrado en la Seo y ha cogido a golpes una cruz situada en el Altar Mayor, según han relatado a Europa Press fuentes del Arzobispado de València y de la Catedral. Acto seguido, ha cargado con la cruz y se ha dirigido hasta la Basílica de la Virgen, a solo unos metros de la Seo, donde ha repetido la misma escena.

Se da la circunstancia de que la parte de la irrupción en la Basílica y su detención han sido retransmitidos en directo por La 8 Mediterráneo, ya que en ese momento coincidía con la emisión de la misa desde el templo.

Estas mismas fuentes han precisado que no ha habido que lamentar daños personales o patrimoniales de importancia en la Catedral y únicamente han quedado afectados varios candelabros y una cruz ubicada en el altar principal, han apuntado.

Por su parte, fuentes policiales han confirmado a Europa Press la detención del presunto autor de los hechos, que al parecer tiene las facultades mentales alteradas, por haber causado daños en la Catedral y la Basílica al hurtar una cruz, romper diversos efectos y poner en riesgo a los feligreses allí presentes en ese momento.