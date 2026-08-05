Detenido un hombre por matar a otro en un bar de València

Archivo - Agentes de policía. Archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional han detenido este miércoles en València a un hombre por presuntamente matar a otro en un bar del distrito de Marítim.

Los hechos han ocurrido sobre las 09.30 horas de la mañana, cuando el ahora arrestado --un varón de 62 años-- ha golpeado a la víctima, un joven de 20, en la cabeza con un objeto contundente, causándole la muerte, explican fuentes policiales.

El Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia se ha hecho cargo de las investigaciones y agentes de la Brigada Provincial de Policía Científica han acudido al lugar para realizar la oportuna inspección ocular.