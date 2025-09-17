Detenido un hombre tras ser sorprendido con 180 dosis de varias drogas en su coche en Bigastro (Alicante)

ALICANTE, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre acusado de un delito de tráfico de drogas después de ser sorprendido durante un control en las inmediaciones de una discoteca de Bigastro (Alicante) con 180 dosis de varios estupefacientes en su coche. En concreto, en el interior del vehículo se encontraron varias bolsas con diferentes sustancias divididas y dispuestas para su venta.

Los hechos sucedieron en la mañana del pasado 24 de agosto en esta localidad, cuando los agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de Torrevieja estaban haciendo un control preventivo de identificación de vehículos y personas en las inmediaciones de la discoteca. Aunque eran las 11.00 horas, había una "gran afluencia" en la zona.

Al identificar al ocupante de un turismo que se puso "muy nervioso" al ver a los agentes, estos sospecharon de su actitud y decidieron comprobar si ocultaba algo. Inicialmente, localizaron entre sus efectos una dosis de cocaína abierta, así que registraron el interior del coche en el que viajaba y encontraron varias bolsas en las que portaba una "gran cantidad" de sustancias, divididas en dosis individuales dispuestas para su venta, además de varios billetes de diversa fracción.

Una vez ya en dependencias oficiales, al ser pesadas y reseñadas, las dosis arrojaron el siguiente resultado: 97 pastillas de MDMA, 58 gramos de cristal, 58 gramos de 'speed', 31 gramos de cocaína y cuatro gramos de cocaína rosa.

El hombre, un español de 31 años, fue detenido acusado de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Tras ser puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número uno de Orihuela, ha quedado en libertad con cargos. La droga intervenida se ha remitido al Área de Sanidad de la Subdelegación del Gobierno en Alicante para su análisis.