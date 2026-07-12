Detenido por intentar violar a una mujer a la salida de una discoteca en la Malva-rosa

Archivo - Policía Local de València - POLICÍA LOCAL DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de València ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de agresión sexual a una mujer a la salida de una discoteca en la zona de la playa de la Malva-rosa. Dos agentes impidieron la violación justo antes de que se produjera y fueron agredidos por el sospechoso.

Los hechos se produjeron en la madrugada de este domingo frente a una discoteca cercana a la Malva-rosa y al cuartel de la Guardia Civil ubicado en esta zona, según ha avanzado Levante-EMV y han confirmado fuentes de la Policía Local a Europa Press.

De acuerdo a la información publicada por el citado periódico, el intento de violación tuvo lugar en un callejón, por parte de un hombre de 23 años a una mujer de 50, y fue grabado por las cámaras del cuartel.

Un grupo de jóvenes dieron el aviso a la Policía Local, tras lo que dos agentes interceptaron al agresor in fraganti y lograron evitar la agresión.

El sospechoso intentó zafarse y fue arrestado por agresión sexual y resistencia a la autoridad, ya que los policías sufrieron lesiones en cabeza, cuello, brazos y piernas al intentar reducirlo.

Por su parte, la víctima huyó y posteriormente fue atendida por el grupo de atención al maltrato (GAMA) de la Policía Local.