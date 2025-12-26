Detenido un joven por agredir sexualmente a una mujer en la estación de tranvía de Vicent Zaragozà de València

Archivo - Estación del tranvía de València, en una imagen de archivo - GVA - Archivo

VALÈNCIA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 22 años ha sido detenido por presuntamente agredir sexualmente a una mujer en la estación de tranvía de Vicent Zaragozà, en la ciudad de València, según ha avanzado el diario 'Levante-EMV' y han confirmado a Europa Press desde la Jefatura Superior de Policía Nacional de Valencia.

Los hechos, han precisado las mismas fuentes, ocurrieron el pasado domingo sobre las 13.40 horas en la citada estación de tranvía, en el barrio de Benimaclet.

Por su parte, fuentes de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) han indicado a Europa Press que fue el marido de la víctima quien dio aviso a la sala del 112 para alertar de que un hombre había realizado tocamientos a su mujer mientras esperaba el tranvía.

Hasta el lugar se desplazó una pareja de vigilantes de seguridad de Metrovalencia, que detuvo al presunto autor de los hechos y lo puso a disposición de la Policía Nacional, que a su llegada trasladó al presunto agresor a comisaría, según estas mismas fuentes.