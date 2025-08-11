Detenido un joven por robar dos veces en la casa de unos conocidos en Alcalà de Xivert y agredir a uno de sus moradores

CASTELLÓ, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un joven de 28 años como presunto autor de tres delitos de robo en la localidad de Alcalà de Xivert (Castellón), dos de ellos cometidos en una misma vivienda de unos conocidos suyos. En uno de los asaltos supuestamente agredió y amenazó con un cuchillo a uno de los moradores de la casa.

Según ha informado el instituto armado en un comunicado, el primer hecho tuvo lugar en el interior de un vehículo, del que el ahora detenido supuestamente sustrajo una tarjeta bancaria que posteriormente fue utilizada para efectuar compras en una máquina expendedora

El segundo y tercer robo supuestamente los cometió en una misma vivienda cuyos moradores eran conocidos por el implicado. En uno de ellos, tras acceder escalando a través del balcón, el presunto autor se llevó un altavoz. En el tercero y más grave, los moradores se encontraban en el interior de la casa y el ahora detenido supuestamente agredió a uno de ellos, además de amenazarlo con un cuchillo antes de huir del lugar.

El presunto autor intentó sustraer un teléfono móvil que finalmente no consiguió. En su lugar, se llevó dinero en efectivo procedente del subsidio de la víctima.

Los agentes identificaron al presunto autor, un varón de 28 años al que se le atribuyen tres delitos contra el patrimonio, tras la investigación y las pesquisas realizadas. Asimismo, los investigadores hallaron la casa abandonada donde el presunto implicado escondía efectos sustraídos en ilícitos anteriores.

El detenido junto con las diligencias ha sido entregado al Juzgado de Instrucción número 2 de Vinaròs, que decretó su ingreso en prisión. La actuación ha sido realizada por componentes del Puesto de la Guardia Civil de Alcalá de Xivert.