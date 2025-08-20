Detenido un médico en Valencia por falsificar recetas para obtener morfina para autoconsumo

Archivo - Valencia.- Sucesos.- Detenido por embestir un coche policial y herir a un agente cuando le iban a detener - CNP - Archivo

La investigación se inició tras la denuncia del coordinador de un centro de salud por la desaparición de varios viales y ampollas

VALÈNCIA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la provincia de Valencia a un médico, un hombre de 39 años, como presunto autor de un delito de falsedad documental tras supuestamente falsificar recetas para obtener morfina destinada al autoconsumo. El arrestado, al parecer adicto al consumo de opioides, aprovechaba su cargo para prescribir fármacos de morfina de forma fraudulenta tanto a sí mismo como a nombre de pacientes y familiares.

Las investigaciones se iniciaron en el mes de junio tras la recepción de una denuncia en dependencias de la Policía Nacional, donde el coordinador de un centro de salud de la provincia de daba cuenta de la desaparición de cuatro viales de morfina en un centro, según ha informado la Policía en un comunicado.

En la denuncia hizo constar otro hecho de similares características ocurrido en un ambulatorio distinto, donde también se echaba en falta siete ampollas de dicho fármaco. En el transcurso de las pesquisas efectuadas por los investigadores, se averiguó que un sanitario estuvo prestando servicio en ambos centros de salud, con la coincidencia de que durante ese periodo se había producido una prescripción excesiva de morfina.

Además, se tuvo conocimiento de que el sospechoso padecería un problema de adicción a los opioides. Continuando con las indagaciones y tras recabar diversas informaciones, se pudo comprobar que el médico investigado presuntamente había recetado morfina de forma ilícita a nombre de su expareja y su madre, que no precisaban realmente dicha medicación.

Igualmente, las pesquisas permitieron constatar que el sanitario supuestamente había efectuado prescripciones de morfina a sí mismo hasta en 58 ocasiones. De forma paralela, los policías hallaron irregularidades en la prescripción de recetas en siete de sus pacientes, quienes no habían precisado nunca un tratamiento con morfina y, en consecuencia, se evidenciaba la emisión fraudulenta de este fármaco.

Fruto de las pesquisas, se llegó a la conclusión de que el presunto autor abusaba de su posición como médico para obtener morfina para sufragar su adicción, usando datos personales de sus pacientes para tramitar y firmar telemáticamente las recetas fraudulentas. Posteriormente, acudía a las farmacias para adquirir el fármaco, con el pretexto de que los pacientes no podían desplazarse.

Por tales motivos, la Policía Nacional llevó a cabo la localización y posterior detención de este hombre como presunto autor de un delito de falsedad documental. El médico quedó en libertad, tras ser advertido de su obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando fuera requerido para ello.