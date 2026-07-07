Detenido en Novelda un fugitivo buscado por Alemania acusado de alterar el orden público

Agentes de la Guardia Civil junto al detenido - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Novelda (Alicante) a un fugitivo, de 45 años, sobre el que pesaban dos órdenes europeas de detención dictadas por Alemania al estar buscado por supuestos delitos relacionados con alteración del orden público. Figuraba entre las personas "más buscadas" por las autoridades alemanas.

La actuación se llevó a cabo durante un operativo en una de las principales vías de acceso al municipio. Los hechos ocurrieron el pasado mes de mayo, cuando agentes del instituto armado, en el marco de los servicios de prevención a la delincuencia, establecieron un punto de verificación de vehículos y personas, ha explicado la Benemérita en un comunicado.

Durante el dispositivo, una furgoneta con matrícula alemana levantó las sospechas de los agentes, que procedieron a darle el alto para su identificación. Tras comprobar la documentación del conductor, los agentes verificaron en las bases de datos policiales que sobre él pesaban esas dos órdenes.

Asimismo, el vehículo en el que circulaba, también constaba reclamado por las autoridades alemanas, por lo que fue intervenido en el lugar. Una vez trasladado a dependencias policiales, los instructores realizaron gestiones Sirene, oficina encargada del intercambio de información y de la coordinación entre países del espacio Schengen, y confirmaron que el detenido figuraba entre las personas "más buscadas" por las autoridades alemanas.

El arrestado fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, que decretó su puesta en libertad con medidas cautelares, entre ellas, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente ante la autoridad judicial.