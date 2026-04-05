Un detenido y otro en búsqueda por atacar a dos personas con una botella en una discoteca de Gandia

VALÈNCIA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, en coordinación con la Policía Local de Gandia (Valencia), han detenido durante esta madrugada a una persona por presuntamente atacar a otras dos con una botella de vidrio rota en una discoteca ubicada en la playa de Gandia, según ha adelantado 'Levante-EMV' y han confirmado a Europa Press fuentes de la Policía.

En concreto, supuestamente dos personas atacaron a otras dos con una botella de vidrio rota en una discoteca en Gandia. Estos dos individuos agredieron a otros dos hombres en el cuello y en el brazo, tras una discusión entre los cuatro sobre las 4.30 horas, indican las mismas fuentes.

La Policía Nacional detuvo a uno de los presuntos agresores por un delito de homicidio en grado de tentativa, mientras que el otro consiguió huir y se encuentra en búsqueda.

El herido del brazo se encuentra "fuera de peligro", mientras que el que sufrió heridas por cortes en el cuello fue operado de urgencia, detallan las mismas fuentes.

Por su parte, desde el Centro de Información de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) informan de que hasta el lugar del suceso de movilizaron un SVB y SAMU, cuyo equipo médico asistió a dos hombres, de 25 y 27 años, por heridas en la zona cervical. Posteriormente, fueron trasladados al Hospital Francesc de Borja de Gandia y al Clínico de València.