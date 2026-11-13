Detenido otro menor de 'Blocus' en Castellón que llamaba a cometer incendios y cortar calles en València

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CASTELLÓ 13 Nov. (EUROPA PRESS) - -

Agentes de la Policía Nacional han detenido esta mañana en la provincia de Castellón a otro presunto miembro del llamado movimiento 'Blocus Vlc', un menor de 16 años, al que se le imputan los delitos de conspiración para la comisión de desórdenes públicos, conspiración para llevar a cabo delitos contra el patrimonio y pertenencia a grupo organizado, según ha informado este cuerpo de seguridad en un comunicado.

La detención se ha llevado a cabo sobre las ocho y cuarto de esta mañana en la provincia de Castelló. El menor ha sido plenamente identificado como uno de los participantes en el chat 'Blocus Vlc', donde presuntamente llevaba a cabo labores de coordinación junto a otros participantes, haciendo llamamientos a cometer incendios y cortar las calles para de esta formar poder saquear los establecimientos del centro de València.

Se espera que el detenido sea puesto en las próximas horas a disposición de Fiscalía de Menores.

CUARTA DETENCIÓN

Esta es la cuarta detención llevada a cabo por la Policía Nacional en Valencia en las últimas semanas, en el marco de las investigaciones en torno al grupo 'Blocus Vlc', cuyos miembros instigaban a otros a cometer saqueos y actos de pillaje en comercios de la zona centro de la ciudad durante la tarde del sábado 31 de octubre.

El día 28 de octubre ya se arrestó a un menor de 17 años, presunto creador de los canales de comunicación 'Blocus Vlc' en aplicaciones de mensajería instantánea, decretando Fiscalía de Menores su ingreso en un centro de menores. Dos días después, el viernes 30 de octubre, la Policía Nacional detuvo a un joven de 18 años en la localidad valenciana de Alfafar, por su supuesta participación activa en las mismas. Tras su puesta a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión provisional.

Al día siguiente, en la tarde del 31 de octubre, se detuvo a un menor de 16 años en las inmediaciones de la Plaza de Toros de València, lugar elegido por los miembros de dicho grupo para provocar actos vandálicos, de pillaje y saqueos durante esa tarde. En el momento del arresto, el menor portaba guantes y prendas para tapar su rostro, así como un teléfono móvil que le fue intervenido.

A estos tres se suma ahora este nuevo arresto, si bien continúan las investigaciones tendentes al total esclarecimiento de los hechos.