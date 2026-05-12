Detenido en Pilar de la Horadada un hombre acusado de matar a golpes a un amigo en una discusión

Detenido en Pilar de la Horadada un hombre que mató a golpes a otro durante una discusión - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de matar a golpes en Pilar de la Horadada a un amigo suyo durante una discusión y que trató de fingir un hallazgo fortuito del cuerpo en las inmediaciones de una carretera como si hubiera sido atropellado para tratar de ocultar el crimen, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La operación Yalzaq, desarrollada por el Equipo de Homicidios de la UOPJ de Alicante, ha permitido constatar en apenas 24 horas desde el hallazgo del cadáver que, en realidad, lo había matado él mismo dándole una paliza. La Autoridad Judicial ha decretado el ingreso en prisión del presunto responsable.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Pilar de la Horadada fueron alertadas hacia las 21 horas del 23 de abril, a través de 112, de que un testigo había localizado el cuerpo sin vida de un amigo suyo, en una tubería de cemento de grandes dimensiones, ubicada bajo un tramo de carretera de una salida de la AP7, que hacía pensar que el cadáver pudo caer ahí tras ser atropellado.

Los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Pilar de la Horadada se desplazaron de inmediato hasta la zona y corroboraron que el cadáver correspondía a un hombre de 31 años de nacionalidad marroquí. Tras una primera inspección técnico ocular del cuerpo y el levantamiento del cadáver, se trasladó al Instituto de Medicina Legal de Alicante para su autopsia, que fue realizada al día siguiente revelando que el hombre había fallecido de forma violenta, a causa de varios golpes realizados con un objeto contundente de sección cilíndrica, entre los días 19 y 20 de abril.

Inmediatamente el Equipo de Homicidios de la Guardia Civil de Alicante asumió la investigación para localizar al responsable. La principal línea de investigación se centró en la persona que se hallaba junto al cadáver la noche que se dio el aviso de su localización y los agentes se desplazaron rápidamente hasta su residencia, situada a unos 300 metros del lugar en el que fue hallado el cuerpo.

A la llegada de la Guardia Civil lo localizaron cuando al parecer trataba de huir en bicicleta, portando un equipaje con sus enseres personales y el pasaporte. Los agentes impidieron que se marchara y realizaron "una minuciosa batida" de los alrededores en busca de cualquier prueba. Así, localizon arrojado entre la maleza un astil de madera de una azada, de un metro de largo y cuatro centímetros de diámetro, con el que presuntamente se ocasionó la muerte a la víctima y que dio positivo a las pruebas reactivas de resto biológicos.

Durante el registro de la vivienda del sospechoso, hallaron también una navaja de 12 centímetros de longitud. Ante tales evidencias, el sospechoso confesó el crimen, explicando a los agentes que, la noche en que ocurrieron los hechos, la víctima se presentó en el domicilio del autor con intención de quedarse a vivir por una temporada, a lo que el agresor se negó por la mala relación que existía entre ellos con lo que inició una fuerte discusión.

Durante la disputa, según la declaración del homicida confeso, la víctima le habría amenazado con la navaja hallada por los agentes en el domicilio, y a lo que éste respondió dándole una paliza mortal con el astil de madera. Por ello, el hombre, de 53 años y nacionalidad marroquí, ha sido detenido como presunto autor de un delito de homicidio doloso.

Tras ser puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número tres de Orihuela, en funciones de Guardia, se ha decretado su ingreso en prisión. La operación Yalzaq ha sido desarrollada por el Equipo de Homicidios, con la colaboración del Laboratorio de Criminalística de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Alicante, que han contado con el apoyo del Puesto Principal y el Equipo Territorial de Policía Judicial de Pilar de la Horadada.