Detenido tras prenderse fuego accidentalmente cuando iba a amenazar a su exjefe en Almassora

CASTELLÓ, 18 Sep. (EUROPA PRESS) - -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre tras prenderse fuego accidentalmente cuando supuestamente iba a amenazar a su exjefe a un establecimiento comercial de Almassora (Castellón), según han informado fuentes del instituto armado. El hombre ha sido arrestado por amenazas graves y lesiones.

Los hechos se produjeron hace dos semanas, cuando, tras ser despedido, el detenido se dirigió hacia un establecimiento para presuntamente amenazar a su exjefe con quemarle. Sin embargo, fue él mismo el que, accidentalmente, se prendió fuego y sufrió quemaduras.

Posteriormente fue detenido por la Guardia Civil por amenazas graves y lesiones, que lo puso a disposición del Juzgado número 1 de Castellón.