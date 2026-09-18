Detenido tras prenderse fuego accidentalmente cuando iba a amenazar a su exjefe en Almassora

Archivo - Coche patrulla de la Guardia Civil
Archivo - Coche patrulla de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL-ARCHIVO
Europa Press C. Valenciana
Actualizado: viernes, 18 septiembre 2026 19:40
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   CASTELLÓ, 18 Sep. (EUROPA PRESS) - -

   La Guardia Civil ha detenido a un hombre tras prenderse fuego accidentalmente cuando supuestamente iba a amenazar a su exjefe a un establecimiento comercial de Almassora (Castellón), según han informado fuentes del instituto armado. El hombre ha sido arrestado por amenazas graves y lesiones.

   Los hechos se produjeron hace dos semanas, cuando, tras ser despedido, el detenido se dirigió hacia un establecimiento para presuntamente amenazar a su exjefe con quemarle. Sin embargo, fue él mismo el que, accidentalmente, se prendió fuego y sufrió quemaduras.

   Posteriormente fue detenido por la Guardia Civil por amenazas graves y lesiones, que lo puso a disposición del Juzgado número 1 de Castellón.

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