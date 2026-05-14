Detenido un presunto traficante que repartía droga en patinete y blanqueaba dinero con Bizum

Operación de la Guardia Civil - OPC

VALÈNCIA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en El Puig de Santa María (Valencia) que presuntamente repartía droga en patinete y llegó a blanquear 81.529,43 euros a través de transferencias de Bizum, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La operación se inició a finales de 2025, cuando se detectó a un ciudadano que, en patinete, recorría incansablemente El Puig de Santa María. Los trayectos siempre empezaban y finalizaban en su domicilio.

Los seguimientos efectuados corroboraron cómo esta persona realizaba numerosas entradas y salidas de su domicilio con el patinete, realizando posibles pedidos. Además, tras cada reparto, se desplazaba a un cajero automático y realizaba un reintegro en efectivo de los Bizum que recibía por la mercancía.

Se realizó en ese momento un estudio de la vida laboral y de los movimientos bancarios para comprobar si podría existir algún tipo de actividad delictiva que implicara también el blanqueo de capitales procedente de la venta de drogas.

Se llegó a comprobar que el total de dinero blanqueado a través de las extracciones en efectivo de las transferencias de Bizum alcanzaba los 81.529,43 euros.

Finalmente, se realizó una entrada y registro en el domicilio del presunto autor el pasado 10 de abril. En el registro se encontró un paquete oculto con 36.620 euros en efectivo y un monedero con 2.355 euros. También se hallaron cuatro paquetes con un total de 948 gramos de marihuana.

Se aprehendieron igualmente dos patinetes empleados para la distribución de marihuana, una báscula de precisión y útiles para la dosificación de la sustancia --bolsas 'zip' y báscula de precisión--.

Por todos estos hechos, los efectivos detuvieron a un hombre de 31 años y nacionalidad española al que se le imputa un delito contra la salud pública (tráfico de drogas) y otro de blanqueo de capitales.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Massamagrell. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Massamagrell Plaza número 2.