Detenido por retener y amordazar a su exmujer durante dos días y por amenazarla de muerte

VALÈNCIA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en València a un hombre de 39 años como presunto autor de un delito de malos tratos tras retener, atar y amordazar a su exmujer durante casi dos días, además de amenazarla de muerte con un cuchillo si no retomaban la relación sentimental. El agresor arrebató la ropa, las tarjetas bancarias y el teléfono móvil de la víctima para que no pudiera pedir auxilio, pero ella logró escapar.

Las pesquisas comenzaron el pasado lunes 11 a raíz de una denuncia interpuesta en dependencias policiales de València por parte de la mujer víctima de malos tratos físicos y psíquicos tras ser retenida en contra de su voluntad por su exmarido, informa Jefatura.

Los hechos denunciados ocurrieron el pasado sábado, cuando el agresor contactó con su exmujer para entablar una conversación e invitarle a comer en su casa, a lo que ella accedió.

Una vez llegó a la vivienda, el hombre avisó a la víctima que después de comer se marcharía al trabajo. En ese momento, de forma repentina, el agresor cerró la puerta con llave y prohibió a la víctima salir de la habitación, a la vez que le amenazó de muerte con un cuchillo si no retomaban la relación sentimental.

Durante las amenazas, el hombre arrebató el teléfono móvil, las tarjetas bancarias y la ropa a su exmujer, no sin antes obligarle a llamar a su jefe para avisarle de que se encontraba indispuesta y no podría acudir al trabajo.

En la mañana del día siguiente, el agresor salió del domicilio para comprar comida, tiempo en el que ató a la víctima de pies y manos con bridas y le amordazó para que no gritara. No la desató en ningún momento e incluso la mantuvo atada mientras le daba comida.

Cuando llegaba la noche, el hombre desataba a la víctima de una mano mientras que la otra la mantenía atada con una cuerda más larga a la pata de la cama para que durmiera de esta forma.

Pasados casi dos días, el pasado lunes por la mañana, la mujer aprovechó que el agresor no estaba en casa para liberarse. Logró abandonar la vivienda corriendo descalza por la calle para pedir auxilio e interponer denuncia en la Policía.

Los agentes localizaron rápidamente al agresor en su domicilio, donde fue arrestado como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia de género. El hombre pasó a disposición de la autoridad judicial, que decretó prohibición de comunicarse y aproximarse a la víctima.