Detenido en Torrellano un hombre reclamado por Polonia por falsificar contratos de compraventa de vehículos

Imagen de archivo de la comisaría. - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la pedanía ilicitana de Torrellano (Alicante) a un varón, de 48 años de edad, sobre el que pesaba una Orden Europea de detención (OEDE) dictada por las autoridades polacas por presuntamente falsificar contratos de compraventa de vehículos y recibir coches robados.

El detenido tenía además una prohibición de aproximarse al lugar donde fue localizado, por lo que se informó a la autoridad judicial de un presunto delito de quebrantamiento de condena.

El país reclamante dictó una Orden Europea de Detención que fue puesta en conocimiento de la Policía Nacional de Alicante a través del Grupo de Fugitivos Internacionales de la Comisaría General de Policía Judicial, tras tener conocimiento de que el fugitivo podría encontrase en la provincia de Alicante.

Por este motivo, los investigadores iniciaron las pesquisas que permitieron averiguar su paradero en la pedanía ilicitana de Torrellano, en Elche, donde fue arrestado.

Los hechos que motivaron su detención, ocurrieron entre los años 2014 y 2017, en España y Polonia. Al detenido se le imputa un delito de falsedad documental por la falsificación de contratos de compraventa de vehículos en los que introdujo datos falsos y simuló la firma de la parte vendedora, entregando posteriormente dichos documentos a la parte compradora.

DELITO DE RECEPTACIÓN

Igualmente, se le imputa un delito de receptación, al haber adquirido de terceras personas un vehículo sustraído, cuyo número de bastidor había sido manipulado tras el robo, transfiriendo posteriormente su posesión a un tercero con el propósito de facilitar su venta.

El detenido, fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.