Detenido en València un conductor sin permiso que triplicaba la tasa de alcohol y ejercía de taxista ilegal

Dispositivo de Policía Local - POLICÍA LOCAL

VALÈNCIA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Unidad de Seguridad, Apoyo y Prevención (USAP) de la Policía Local han detenido en València a un conductor sin permiso que triplicaba la tasa de alcohol y ejercía de taxista ilegal, según ha informado el cuerpo de seguridad. Se dio a la fuga con cuatro pasajeros a bordo y dio positivo en alcohol, con una tasa penal de 0,77 mg/l en aire espirado.

La actuación tuvo lugar el pasado sábado, 18 de abril, sobre las 7.30 horas, tras una huida temeraria por la Avenida Gaspar Aguilar de València.

Una patrulla observó un turismo Renault que cometía una infracción de tráfico. Al indicarle que se detuviese, el conductor desobedeció las órdenes policiales y huyó.

Varias patrullas lo persiguieron por diversas calles del distrito de Patraix-Jesús. En el momento en el que comenzó la huida, en el interior del vehículo se encontraban cuatro ocupantes que habían contratado los servicios de transporte ilegal, los cuales vivieron momentos de gran tensión ya que intentaron bajar del vehículo, pero el conductor no les dejó.

Finalmente, el vehículo fue interceptado en la avenida Tres Cruces, a la altura del cementerio. Los agentes comprobaron que el conductor carecía de permiso de conducción y tenía en vigor una condena judicial de privación del derecho a conducir desde enero de este año.

Asimismo, el conductor arrojó un resultado positivo en la prueba de alcoholemia de 0,77 mg/l en aire espirado y se negó a someterse a las pruebas de detección de drogas.

La actuación concluyó con la instrucción de diligencias por los delitos e infracciones cometidas. El conductor quedó a disposición de la autoridad judicial.

La Policía Local de València ha subrayado la "extrema gravedad" de estos hechos, al combinar conducción sin permiso, bajo los efectos del alcohol y transporte ilegal de pasajeros.