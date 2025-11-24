Detenido en València cuando iba a embarcar hacia Argelia con un coche lleno de objetos presuntamente robados

La Policía Local de València detiene a un hombre cuando se disponía a viajar a Argelia con un coche lleno de objetos presuntamento robados. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de València ha detenido a un hombre cuando se disponía a viajar desde esta ciudad a Argelia en barco, con un coche lleno de teléfonos móviles, tablets, ordenadores, bicicletas, patinetes eléctricos y otros objetos presuntamente robados, según ha informado este cuerpo de seguridad en un comunicado.

Así, ha indicado que agentes de la Comisaría de Proximidad del Marítimo han llevado a cabo esta detención tras localizar en su vehículos esa mercancía.

El turismo, con matrícula francesa, circulaba por la calle Serrería de la capital valenciana portando tantos objetos "que impedían la visibilidad del habitáculo y ocultaban la placa de matrícula trasera", ha precisado la Policía Local, que ha señalado que esta circunstancia llamó la atención de sus agentes.

Asimismo, ha apuntado que al acercarse al coche, los policías también comprobaron que de su interior se desprendía un fuerte olor a hachís y que el conductor no fue capaz de acreditar la procedencia de ninguno de los objetos.

Durante la inspección llevada a cabo, los agentes activaron uno de los teléfonos y localizaron a su propietaria en Francia, quien confirmó que le había sido sustraído días antes.

Tras conversar con el conductor, este afirmó a los policías que había adquirido todos los objetos en un mercadillo de Toulouse (Francia) y pretendía embarcar ese mismo día hacia Argelia.

El detenido dio positivo en THC, se le intervino hachís y se le inmovilizó el vehículo, ha destacado la Policía Local, que ha comentado que todos los objetos localizados han quedado depositados en dependencias policiales mientras continúan las diligencias para determinar su presunta procedencia ilícita.

Los objetos localizados son once vehículos de movilidad personal, seis teléfonos móviles, un ipad, un ordenador portátil, tres bicicletas, dos cadenas doradas, dos rodillos de ciclismo de entrenamiento y una televisión led.