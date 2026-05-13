Detenido en La Vila Joiosa un presunto ladrón reincidente por un robo con fuerza en una cafetería

Coche de la Policía Local de La Vila Joiosa (Alicante) - AYUNTAMIENTO DE LA VILA JOIOSA

ALICANTE, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de La Vila Joiosa (Alicante) ha detenido a un hombre como presunto autor de un robo con fuerza en una cafetería de la calle Colón ocurrido este miércoles de madrugada. Se trata de la misma persona que agentes de la Guardia Civil arrestaron el 27 de abril acusado de robo con intimidación en grado de tentativa en una pastelería del municipio y de otros tres robos con fuerza cometidos en dos establecimientos de la localidad.

Un aviso alertó a los agentes de que se estaba cometiendo un robo en ese local y que el presunto ladrón se había marchado corriendo, según han detallado fuentes municipales a través de un comunicado

El establecimiento sufrió "numerosos daños", como "la rotura de la luna de entrada con una maza que fue localizada por los agentes en el interior del establecimiento". La Policía Local comprobó que la caja registradora estaba movida y que en el suelo había monedas.

Gracias a la colaboración ciudadana, los agentes obtuvieron una descripción sobre las características físicas y qué ropa portaba el individuo. El cuerpo policial montó un dispositivo, tanto a pie como en vehículos policiales, para localizar el presunto ladrón en las inmediaciones de la calle Colón.

Tras realizar labores de vigilancia y control por varias calles del centro urbano, los agentes procedieron a parar a varios vehículos que circulaban por la zona. En uno de ellos, la Policía Local comprobó que viajaba en su interior como pasajero un varón que coincidía plenamente con la descripción facilitada por los ciudadanos testigos del robo.

Los agentes lo identificaron al sospechar que pudiera ser el presunto autor. En el interior del vehículo, hallaron una bolsa arrugada con monedas. El conductor indicó que no era suya y que la acababa de dejar caer el ocupante del vehículo al pararlo los policías. Finalmente, fue arrestado y puesto a disposición de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación.

Según las mismas fuentes, el detenido cuenta con "numerosos antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio, especialmente robo con fuerza y con violencia e intimidación, estafas y hurtos".

OTROS ARRESTOS

El ahora arrestado, varón de 45 años, ya fue detenido hace el 27 de abril por la Guardia Civil, dentro de la operación Frola, como presunto autor de un delito de robo con intimidación en grado de tentativa en una pastelería, ocurrido el 19 de abril, y fue identificado como el presunto autor de otros tres robos con fuerza cometidos en dos establecimientos de La Vila Joiosa.

Fue puesto entonces a disposición de la autoridad judicial, concretamente ante la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Vila Joiosa en funciones de guardia, y quedó en libertad con la imposición de medidas cautelares.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Jaime Santamaría, ha resaltado que "el trabajo realizado esta madrugada por la Policía Local ha permitido detener al presunto autor de un robo en una cafetería de la calle Colón".

"La colaboración ciudadana fue clave para iniciar el operativo policial que permitió en poco tiempo detener al individuo en las inmediaciones del establecimiento", ha apuntado el edil.