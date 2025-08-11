Detenidos en Benidorm dos fugitivos buscados por Francia por homicidio, tráfico de drogas y armas y blanqueo

Archivo - Imagen de archivo de un coche de Policía en Benidorm - JEFATURA - Archivo

Uno de ellos organizó un tiroteo en un bar de una localidad francesa como venganza por el secuestro del segundo prófugo

ALICANTE, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Benidorm (Alicante) a dos fugitivos reclamados por las autoridades francesas que acumulaban entre ambos cuatro órdenes europeas de detención y entrega por los delitos de homicidio, tráfico de armas, tráfico de drogas y blanqueo, por los que se enfrentan entre ambos a 40 años de prisión.

La investigación se inició una vez que los agentes recibieron información, por parte de las autoridades de Francia, de que dos prófugos podrían encontrarse escondidos en España. Ambos estaban buscados por varios delitos ocurridos en 2024 y relacionados con diferentes entramados criminales dedicados al tráfico de drogas en Francia; entre ellos un tiroteo orquestado por uno de los prófugos como respuesta al secuestro previo de su compañero debido a su actividad criminal, informa Jefatura.

Las pesquisas en España condujeron a su posible localización en un chalé de una zona residencial de la costa alicantina que contaba con numerosas medidas de seguridad, como una única entrada y salida, la orografía del terreno o vallado alto y múltiples ventanas desde las que vigilar el tránsito de vehículos y personas para así poder alertar de cualquier presencia policial. Esta vivienda era utilizada por ambos fugitivos para pernoctar durante su estancia en Benidorm.

Tras localizar el chalé se estableció un dispositivo para arrestar a uno de los prófugos cuando se encontraba de madrugada en un establecimiento de ocio nocturno de la ciudad. En el momento del arresto portaba numerosas tarjetas SIM de teléfono con las que trataba de evitar su localización a la hora de hacer uso del terminal telefónico.

Al detenido le constaban tres órdenes europeas de detención y entrega por los delitos de homicidio y pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales, por los que se enfrenta a 30 años de prisión.

Según las autoridades francesas, el arrestado dirigía la contabilidad de la organización criminal y cerraba las ventas de estupefacientes, además de haber orquestado un tiroteo en un bar de la localidad francesa de Montereau-Fault-Yonne a modo de venganza por el secuestro del segundo prófugo, en el que resultó herida de gravedad una persona.

Ante la sospecha de que su compañero se encontraba refugiado en la vivienda y existía un potencial riesgo de fuga tras la detención del primero, se realizó una entrada y registro del chalet que condujo a la localización y detención del segundo fugitivo.

Tras las dos detenciones, realizadas en la madrugada del pasado jueves, los fugitivos fueron puestos a disposición de la Audiencia Nacional.