Detenidos dos hombres en Alicante por pagar la compra de un teléfono a un particular con 700 euros en billetes falsos

ALICANTE, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han culminado en Alicante una operación contra la falsificación de moneda tras detener a dos hombres que supuestamente habían comprado a un particular un teléfono móvil de alta gama, que estaba ofertando a través de una plataforma conocida de compra venta de objetos de segunda mano, y al que habían pagado la cantidad de 700 euros en billetes falsos.

Los agentes encargados de la operación comprobaron la alta calidad de esa falsificación ya que los billetes, a simple vista, "perfectamente podían ser confundidos como legítimos" si no se disponían de medios auxiliares para la comprobación, según ha informado la Policía en un comunicado.

Los hechos se remontan al año pasado cuando un varón denunció que había vendido su teléfono móvil a dos varones y que había recibido el pago de 700 euros en billetes falsos de cien y cincuenta euros. El vendedor había puesto en venta el terminal telefónico por esa cantidad, en una conocida plataforma de compra venta de objetos de segunda mano, y había recibido una oferta de compra por parte de un hombre que contactó con él y que quería hacer la transacción en persona.

Tras establecer contacto en la ciudad de Alicante, el comprador, quien se personó en el lugar acompañado de otro individuo, inspeccionó el teléfono y dijo al vendedor que le esperase puesto que iba a buscar el dinero. Pocos minutos después, ambos varones volvieron y pagaron en efectivo al vendedor la cantidad convenida, en billetes de cien y cincuenta euros, con lo que quedó inicialmente la transacción cerrada.

Sin embargo, más tarde, el vendedor se fijó con más detalle en los billetes y le pareció que podían ser falsos, por lo que compró un rotulador con el que se pueden detectar y pudo ver que, efectivamente, se trataba de moneda falsificada, por lo que decidió poner una denuncia.

Los agentes del grupo de Blanqueo de Capitales de la Comisaría Provincial de Alicante se hicieron cargo de la investigación y enviaron los billetes a la Brigada de Investigación del Banco de España, cuyo informe pericial emitido por el Centro Nacional de Análisis de Falsificaciones del Banco de España certificó la falsedad de todos ellos.

Los investigadores iniciaron las pesquisas orientadas a la detención de los dos varones que obtuvieron ilícitamente el teléfono de la víctima. Uno de ellos fue localizado y detenido pocos meses después. Finalmente, los agentes consiguieron dar con la identidad del segundo investigado, quien al parecer había sido la persona que contactó con la víctima a través de un perfil creado al efecto para esa transacción en la plataforma online.

FALSIFICACIONES "PELIGROSAS"

Esta persona fue localizada y detenida como presunto responsable de los delitos de falsedad de moneda y estafa, al igual que a su cómplice anteriormente arrestado. En cuanto a los billetes falsos detectados, según el informe pericial emitido sobre ellos, fueron considerados como falsificaciones "peligrosas" por la unidad puesto que, a simple vista, "perfectamente podían ser confundidos como legítimos" si no se disponían de medios auxiliares para su detección, dada la calidad de la falsificación que presentaban.